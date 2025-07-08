WhatsApp'a yeni özellik: Grup sohbetlerindeki karışıklık ortadan kalkacak

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştirecek ve özellikle grup sohbetlerini daha düzenli hale getirecek yeni bir özellik geliştiriyor.

WABetaInfo'nun haberine göre şirket, mesajlara verilen yanıtları yapılandırılmış bir mesaj dizisi içinde toplayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

HER MESAJIN KENDİ KONU BAŞLIĞI OLACAK

Yeni sistemde her mesaj balonunun yanında, o mesaja kaç yanıt verildiğini gösteren küçük bir gösterge yer alacak.

Bu göstergeye dokunan kullanıcılar, yalnızca orijinal mesajı ve ilgili tüm yanıtları düzenli bir şekilde gösteren özel bir ekrana yönlendirilecek.

AMAÇ: KARMAŞIK SOHBETLERDE BAĞLAMI KAYBETMEMEK

Bu özellik, kullanıcıların özellikle uzun veya parçalara ayrılmış tartışmalarda sohbetin bağlamını kaybetmeden konuşmaları kolayca takip etmesine olanak tanıyacak.

Henüz geliştirme aşamasında olan özelliğin, gelecekteki bir WhatsApp güncellemesiyle tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.