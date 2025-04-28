WhatsApp'a yeni özellik: Mesajara çıkartma ile tepki verilebilecek

Haber Merkezi

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirecek yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Platforma daha önce eklenen ve oldukça sevilen mesajlara emoji ile tepki verme özelliğinin kapsamı genişliyor.

Güvenilir WhatsApp haber kaynağı WABetaInfo'nun uygulamanın en son Android beta sürümünde keşfettiği yeni bir özelliğe göre, artık mesajlara çıkartma (sticker) kullanarak da tepki vermek mümkün olacak.

Bu yenilik, kullanıcıların sohbetlerdeki duygularını ve düşüncelerini daha çeşitli ve eğlenceli bir şekilde ifade etmelerine olanak tanıyacak.

Mevcut emoji tepkileri bazen yetersiz kalabiliyordu; çıkartma tepkileri bu boşluğu doldurmayı hedefliyor.

ÇIKARTMA REAKSİYONLARI NASIL ÇALIŞACAK

Paylaşılan ekran görüntülerine göre, çıkartma ile tepki verme işlemi mevcut emoji tepkilerine oldukça benzer şekilde çalışacak.

Kullanıcılar, tepki vermek istedikleri mesaja basılı tuttuklarında açılan menüde, emojilerin yanı sıra artık sahip oldukları çıkartmaları da görecekler.

Buradan istedikleri çıkartmayı seçerek mesaja hızlıca bir reaksiyon bırakabilecekler. Bu özelliğin, özellikle belirli bir duyguyu veya durumu esprili bir çıkartma ile ifade etmek isteyen kullanıcılar için harika bir eklenti olacağı düşünülüyor.

HAREKETLİ ÇIKARTMALAR DA DESTEKLENECEK

Gelen bilgilere göre, WhatsApp'ın yeni tepki özelliği her türden çıkartmayı destekleyecek. Buna kullanıcıların favori hareketli yani animasyonlu çıkartmaları da dahil olacak.

Bu sayede kullanıcılar, mesajlara çok daha dinamik ve dikkat çekici tepkiler verebilecekler. Şu anda test aşamasında olan bu kullanışlı özelliğin tüm WhatsApp kullanıcılarına ne zaman sunulacağı konusunda ise henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.