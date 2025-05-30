WhatsApp'a yeni özellik: Silseniz bile sohbetleriniz güvende olacak

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WhatsApp, kullanıcıların hesaplarından sohbet geçmişlerini kaybetmeden çıkış yapmalarını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Android için WhatsApp'ın son beta sürümünde (v2.25.17.37) keşfedilen bu işlev, kullanıcılara platformu kullanımları üzerinde daha fazla kontrol sunmayı amaçlıyor.

Henüz geliştirme veya dahili test aşamasında olan bu özellik, uygulamanın Ayarlar > Hesap menüsünde yer alacak.

Bu yenilik, özellikle sosyal medyaya ara vermek veya farklı hesaplar arasında geçiş yapmak isteyen kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

ÖZELLİĞİN SUNDUĞU SEÇENEKLER VE FAYDALARI

Yeni çıkış özelliği kullanıcılara üç seçenek sunacak: "Tüm Verileri ve Tercihleri Sil", "Tüm Verileri ve Tercihleri Koru" ve "İptal".

"Tüm Verileri ve Tercihleri Koru" seçeneği, kullanıcıların tüm sohbetleri, medya dosyalarını ve kişisel ayarlarını koruyarak çıkış yapmasına olanak tanıyacak.

Bu sayede kullanıcılar, uygulamayı silmek veya tüm verilerini kaybetmek zorunda kalmadan hesaplarından geçici olarak ayrılabilecekler.

Bu, özellikle birden fazla hesap yönetenler veya kişisel ve iş profilleri arasında geçiş yapanlar için faydalı olacak.

Bu oturum kapatma butonunun eklenmesi, WhatsApp'ı halihazırda geçici oturum kapatma özelliğini destekleyen Telegram ve Signal gibi diğer mesajlaşma platformlarıyla aynı seviyeye getirecek.