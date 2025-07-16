WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zeka destekli yardım

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, destek ekibiyle sohbet etmeyi ve sorulara yanıt almayı kolaylaştıracak yeni bir özellik sunuyor.

iOS kullanıcılarına sunulmaya başlanan bu özellik, uygulama içinden erişilebilen ve yapay zeka tarafından desteklenen özel bir WhatsApp Destek sohbeti içeriyor.

SORULARINIZA ANINDA YAPAY ZEKA YANITLARI

Kullanıcılar, Ayarlar menüsündeki Yardım Merkezi üzerinden bu yeni sohbete erişerek sorunlarını doğal dilde yazabiliyor veya ekran görüntüsü ekleyebiliyor.

Sistem, anında otomatik yanıtlar sunuyor ve her bir görüşme için bir destek bileti numarası atıyor.

İNSAN DESTEĞİ İÇİN HENÜZ NET BİR YOL YOK

WhatsApp, yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtların "yanlış veya uygunsuz" olabileceği konusunda kullanıcıları uyarıyor.

Mevcut durumda, sohbet ekranı doğrudan bir insanla görüşme talep etme seçeneği sunmuyor; bunun yerine destek ekibinin "gerekirse" müdahale edeceği belirtiliyor.