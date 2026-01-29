WhatsApp'a yüksek güvenlikli mod geldi: Katı Hesap Ayarları nasıl aktif edilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meta, WhatsApp kullanıcılarının güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için yeni bir gizlilik ayarı yayınladı.

Meta'ya açılan gizlilik davasının hemen ardından gelen bu hamle, gazeteciler ve kamuoyunda tanınan kişiler başta olmak üzere tüm kullanıcılar için ekstra bir güvenlik kalkanı oluşturuyor.

Yeni mod, hesabı dış tehditlere karşı neredeyse tamamen izole ederek şimdiye kadarki en güçlü korumayı sağlıyor.

YENİ MOD NE İŞE YARIYOR

Bu mod aktif edildiğinde, bilinmeyen numaralardan gelen aramalar otomatik olarak sessize alınıyor ve tanınmayan göndericilerden gelen medya dosyaları ile ekler engelleniyor.

Ayrıca sistem, bağlantı önizlemelerini devre dışı bırakarak ve çok sayıda bilinmeyen mesajı bloklayarak kullanıcıyı olası oltalama saldırılarına karşı koruyor.

PROFİL BİLGİLERİNE TAM KISITLAMA

Katı ayarlar devreye girdiğinde; son görülme, çevrimiçi durumu, profil fotoğrafı ve "Hakkımda" bilgileri yalnızca rehberdeki kişiler tarafından görülebilecek şekilde kilitleniyor.

Ayrıca kullanıcıyı gruplara ekleme yetkisi de sadece kayıtlı kişilerle sınırlandırılıyor.

NASIL AKTİF EDİLİR

Kullanıcılar, bu özelliği sadece ana mobil cihazları üzerinden Ayarlar > Gizlilik > Gelişmiş menüsünü takip ederek aktif edebiliyor.

Güvenlik gerekçesiyle WhatsApp Web veya masaüstü uygulamaları üzerinden bu ayara müdahale edilemiyor.