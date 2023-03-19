Whatsapp’ın bu özellikleri çiftleri birbirine düşürür! İşte kimsenin bilmediği Whatsapp’ın 5 gizli özelliği! Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp’ın bu yönlerini ilk kez duyacaksınız. Bilmediğimiz öyle özellikler var ki aklınıza bile gelmeyecek. Whatsapp’ın kimsenin bilmediği 5 gizli özelliğini sizler için derledik.

Günlük hayatın bir parçası haline gelen ve dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, artık herkesin telefonunda bulunuyor.

İnsanlar anlık olarak birbirlerine fotoğraf, video ve kısa mesajlar gönderebiliyor, toplu görüşmeler yapabiliyor.

Hayatımızda büyük bir yer kaplayan Whatsapp’ın güncellemelerinin yanı sıra kendi içinde bazı hileleri bulunuyor.

Aklınızdan bile geçmeyecek 5 farklı gizli hileyi sizler için derledik. O gizli özelliklere gelin birlikte bakalım…

1- Otomatik mesaj

Telefonunuzdan kestirmeleri açın. Otomasyona tıklayın ve kişisel otomasyon yaratın. Günün belirli bir saatini seçin. Saati ayarladıktan sonra işlem olarak Whatsapp’ı seçin. Çıkan ekranda mesaj gönder kısmına tıklayın. Mesaj kısmına göndermek istediğiniz mesajı yazın, alıcılar kısmına da her gün göndermek istediğiniz kişiyi yazın. Kaydettikten sonra mesaj otomatik olarak gönderilecektir.

2- Kaliteli fotoğraf göndermek

Whatsapp’ta karşı tarafa fotoğraf gönderdiğimizde kalitesi düşüyor. Ancak bunun da bir çözümü var. Whatsapp uygulamasında Ayarlar kısmına gelin ve “Saklama Alanı ve Veriler” bölümüne girin. “Medya Yükleme Kalitesi” seçeneğine tıklayın ve “En yüksek kalite” olarak ayarlayın.

3- Karalanan mesajları görme

Eğer biri size ekran görüntüsü atıyor ve görüntünün bazı yazılarını karalıyorsa o yazıları görmek mümkün. Öncelikle ekran görüntüsünü galeriye kaydedin. Sonra galerinizde fotoğrafı açın ve düzenle seçeneğine basın. Pozlama, parıldama, Işıklı alan ve gölgeler özelliklerini 100, kontrast özelliğini ise 100’e çıkarın. Bu şekilde fotoğraf aydınlanacaktır.

4- Son görülme hilesi

Son görülmenizi kapatmadan gizlice Whatsapp’a girip çıkabilirsiniz. Son görülmenin değişmeyecektir. Öncelikle internetinizi kapatın. İnternetiniz kapalıyken Whatsapp’tan göndermek istediğiniz mesajı yazın ve gönderin. Sonrasında Whatsapp’tan çıkış yapıp internetinizi açabilirsiniz. Böylelikle mesajının karşı tarafa ulaşır ve son görülmeniz değişmez.

5- Sesli mesajı metne çevirme

Whatsapp’tan gönderilen sesli mesajları metne çevirmek için farklı bir uygulamaya ihtiyaç doğuyor. Bunun için “Speech to Text” uygulamasını indirin. Whatsapp’ta sesli mesajın üzerine basılı tutun ve ilet seçeneğine tıklayın. Ardından paylaş butonuna basın ve Speech to Text uygulamasını seçin. Çıkan ekranda ses kaydını yazılı metne çevirecektir.