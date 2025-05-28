WhatsApp'ın merakla beklenen iPad uygulaması yayınlandı

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Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, Apple iPad kullanıcılarının uzun süredir beklediği özel uygulamasını nihayet kullanıma sundu.

Bu önemli adım, WhatsApp'ın 2009'da ve ilk iPad'in 2010'da piyasaya sürülmesinden tam 15 yıl sonra geldi.

Yeni uygulama artık Apple App Store üzerinden indirilebilir durumda.

YENİ IPAD UYGULAMASI IPHONE İLE AYNI ÖZELLİKLERİ SUNUYOR

WhatsApp iPad uygulaması, kullanıcıların 32 kişiye kadar sesli ve görüntülü grup araması yapmasına olanak tanıyor.

Ayrıca bu görüşmeler sırasında ön ve arka kameralar arasında geçiş yapma veya ekranı diğer katılımcılarla paylaşma gibi işlevler de destekleniyor.

Uygulama, Stage Manager, Split View ve Slide Over gibi iPadOS özellikleriyle sorunsuz bir şekilde çalışarak diğer uygulamalarla birlikte kullanılabiliyor.

Yeni uygulama, web'de gezinirken veya video izlerken mesajları bölünmüş ekranda görüntülemeye olanak tanıyarak, çoklu görevleri daha kolay hale getiriyor.

Ayrıca iPhone, Mac ve diğer cihazlarınızla kusursuz bir şekilde senkronize oluyor ve kişisel mesajlar, aramalar ile medya uçtan uca şifrelemeyle korunuyor.

Yeni uygulama Magic Keyboard ve Apple Pencil ile de çalıştığından Apple'ın tabletinde kullanımı daha da kolaylaşıyor. Şimdiye kadar iPad'de WhatsApp kullanmak için tarayıcı üzerinden web sürümüne erişmek gerekiyordu.

SOHBET KİLİDİ ÖZELLİĞİ GİZLİLİĞİ KORUYOR

Yeni iPad uygulaması, cihazınızı başkalarıyla paylaşsanız bile hassas konuşmalarınızı gizli tutmanızı sağlayan bir sohbet kilidi özelliğiyle birlikte geliyor.

Bu özellik, WhatsApp'ın iPad versiyonunu hem kişisel hem de paylaşımlı cihaz senaryoları için ideal hale getiriyor.

Meta yaptığı açıklamada, "Bu, bizden en çok talep edilen özelliklerden biriydi." diyerek kullanıcı taleplerine yanıt verdiklerini belirtti.