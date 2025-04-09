WhatsApp'ın yeni özelliği başkalarının sohbet geçmişinizi kaydetmesini engelliyor

Haber Merkezi

Milyonlarca insanın günlük iletişiminin vazgeçilmezi haline gelen WhatsApp, kullanıcılarının gizlilik endişelerine yönelik önemli bir adım atıyor.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, platform, sohbetlerin daha güvenli hale gelmesini sağlayacak yepyeni bir özellik geliştiriyor.

Şu anda iOS'un son beta sürümünde ve Android'in önceki sürümlerinde test edilen bu özellik, "gelişmiş sohbet gizliliği" olarak adlandırılıyor ve kullanıcılara mesajları üzerinde çok daha fazla kontrol imkanı sunmayı hedefliyor.

YENİ GİZLİLİK ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞACAK

Peki, merakla beklenen bu yeni gizlilik özelliği tam olarak nasıl işleyecek? Etkinleştirildiğinde, bu özellik sayesinde fotoğraf ve video gibi medya dosyalarının cihaz galerisine otomatik olarak kaydedilmesi durdurulacak.

Bu aslında, kaybolan mesajlar özelliği aktif edildiğinde zaten var olan bir güvenlik önlemiydi ve şimdi normal sohbetlere de genişletiliyor.

Bununla birlikte, WhatsApp'ın planları bununla da sınırlı değil. Şirket, bu ayarın aktif olduğu sohbetlerde, tüm sohbet geçmişinin dışa aktarılması seçeneğini de devre dışı bırakmayı amaçlıyor.

Bu sayede, kullanıcıların tüm konuşmalarının kopyalanıp başka bir yere gönderilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu önlemler, kullanıcıların özel konuşmalarının yetkisiz kişiler tarafından kaydedilmesini veya paylaşılmasını önemli ölçüde zorlaştıracak.

Kullanıcılar için önemli bir nokta ise, bu yeni gizlilik özelliğinin mesaj paylaşımını tamamen engellemeyecek olması. Bireysel mesajlar, ihtiyaç duyulduğunda hala kolayca iletilebilecek.

Bu, kullanıcıların bilgi paylaşımı konusundaki esnekliğini korurken, toplu sohbet kaydı veya dışa aktarma gibi riskleri ortadan kaldıracak dengeli bir çözüm sunuyor.