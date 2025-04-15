WhatsApp'ta kullanıcı adı özelliğiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı

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Milyarlarca kullanıcısı olan popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

WABetaInfo tarafından iOS sürümünün son beta sürümünde keşfedilen yeni bir işlev, platforma beklenen "kullanıcı adı" özelliğiyle ilgili önemli bir ipucu sunuyor.

Uzun zamandır kullanıcıların telefon numaralarına ek olarak kendilerine özel bir isim seçmelerine olanak tanıması beklenen bu özellik, şimdi de kullanıcı adı değişiklikleriyle ilgili bir bildirim sistemiyle gündeme geldi.

KULLANICI ADI DEĞİŞİKLİKLERİ SOHBETLERDE BİLDİRİM OLARAK GÖRÜNECEK

WhatsApp'ın "kullanıcı adı" özelliğini ne zaman kullanıma sunacağı henüz netlik kazanmamış olsa da, geliştirme sürecinin uzunluğu yakın bir zamanda yayınlanabileceği beklentisini artırıyor.

Ortaya çıkan yeni özellik ise, kullanıcı adları aktif olduğunda devreye girecek bir bildirim sistemini işaret ediyor.

Buna göre, bir kullanıcı adını değiştirdiğinde, bu kişinin sohbetlerinde bulunan diğer kullanıcılar bilgilendirilecek.

Tıpkı telefon numarası değişikliklerinde olduğu gibi, adını değiştiren kişiyle olan konuşmaya girildiğinde, kullanıcı adının değiştiğini ve yeni kullanıcı adının ne olduğunu gösteren bir bildirim görüntülenecek.

YENİ ÖZELLİK KULLANICILARA NASIL AVANTAJ SAĞLAYACAK

Bu yeni bildirim sistemi, WhatsApp kullanıcılarının platformda daha şeffaf ve güvenilir bir deneyim yaşamasını sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özellikle çok sayıda kişinin yer aldığı gruplar gibi ortamlarda, kullanıcıların isim değişikliklerini takip etmek zorlaşabiliyor.

Kullanıcı adı değişikliği bildirimleri sayesinde, platformdaki kullanıcı isimlerini değiştiren kişilerin kimliklerini kolayca tanımak mümkün hale gelecek ve iletişimde olası karışıklıkların önüne geçilebilecek.