WhatsApp'tan yeni özellik: Tüm paylaşılan medyalar tek bir merkezde olacak

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WhatsApp, kullanıcı deneyimini daha da basitleştirmeyi hedefliyor ve özellikle web istemcisi için yeni bir özellik olan sohbet medya merkezi üzerinde çalışıyor.

WABetaInfo'ya göre, bu yenilikçi araç her sohbette paylaşılan tüm görseller, videolar, GIF'ler, belgeler ve bağlantılar için merkezi bir depolama alanı görevi görecek.

Özelliğin temel amacı platformdaki içerik tarama ve depolama yönetimini kolaylaştırmak olacak.

KULLANIM KOLAYLIĞI VE GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Sohbet medya merkezi, kullanıcıların her konuşmayı tek tek açmadan paylaşılan medyayı aramasını sağlayacak etkili bir yol sunacak.

Özellik hala geliştirilme aşamasında ve WhatsApp'ın web istemcisinin gelecekteki bir güncellemesinde yayınlanması bekleniyor. Bu sayede içerik taraması daha rahat ve verimli hale gelerek kullanıcı deneyimi önemli ölçüde iyileşecek.

Sohbet medya merkezi, web istemcisinin kenar çubuğundaki özel bir giriş noktası aracılığıyla kullanılabilecek.

Bu merkeze girdiğinizde, her bir konuşmayı ayrı ayrı açmadan, sohbetlerinizde paylaşılan tüm görsellere, videolara, GIF'lere ve belgelere göz atabileceksiniz.

Özellik ayrıca, öğeyi paylaşan kişinin adı ve öğenin ne zaman gönderildiği gibi ek ayrıntıları da doğrudan listede gösterecek.

Sohbet medya merkezi, altyazı tabanlı aramayı destekleyecek ve içeriği en yeni, en eskiden en eskiye veya en büyük dosyadan en büyüğe göre düzenlemek için sıralama seçenekleri sunacak.

Ayrıca, kullanıcıların birden fazla öğeyi aynı anda seçmesine olanak tanıyan çoklu seçim düğmesi de mevcut olacak.