Wi-Fi güvenliğinizi artırın: İşte ağınızı korumak için 5 basit yöntem

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Günümüzde kişisel bilgilerin güvenliği ve kesintisiz internet erişimi için Wi-Fi ağ güvenliği hayati önem taşıyor.

Neyse ki, herhangi bir pahalı yazılım indirmeden veya derin teknik bilgiye sahip olmadan, yönlendiricinizde yapacağınız birkaç basit ayar değişikliği ile ağınızı yetkisiz erişimlere karşı büyük ölçüde koruyabilirsiniz.

YÖNLENDİRİCİNİZİN VARSAYILAN GİRİŞ BİLGİLERİNİ MUTLAKA DEĞİŞTİRİN

Wi-Fi güvenliğinizi artırmanın ilk adımlarından biri, yönlendiricinizin varsayılan yönetici oturum açma bilgilerini değiştirmektir.

Çoğu modem, internette kolayca bulunabilen genel kullanıcı adları ve parolalarla geldiğinden, benzersiz bir kullanıcı adı ve güçlü bir parola oluşturmak yetkisiz erişimi zorlaştırır.

AĞ ŞİFRELEMESİNİ AKTİF EDİN VE WPS ÖZELLİĞİNİ KAPATIN

Kablosuz ağınızda WPA2 veya WPA3 gibi güçlü şifreleme standartlarını etkinleştirmek, verilerinizi korumak için kritik öneme sahiptir.

Ayrıca, Wi-Fi Korumalı Kurulum (WPS) özelliği kusurları nedeniyle saldırganlar tarafından kullanılabildiğinden, yönlendiricinizin ayarlarında bu özelliği devre dışı bırakmak ağınızı daha güvenli hale getirir.

MİSAFİR AĞI OLUŞTURUN VE YAZILIM GÜNCELLEMELERİNİ İHMAL ETMEYİN

Ziyaretçilerinizin ana ağınızdaki hassas cihazlara erişmeden internetinizi kullanabilmeleri için bir misafir ağı kurmanız önerilir.

Bununla birlikte, güvenlik tehditlerine karşı korunmak ve yönlendiricinizin performansını artırmak için üreticinin yayınladığı aygıt yazılımı güncellemelerini düzenli olarak kontrol edip yüklemeniz büyük önem taşır.