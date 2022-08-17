Winamp, ücretli abonelik sistemiyle geri döndü

Bir zamanların efsane medya oynatıcısı Winamp, yenilenen tasarımıyla kullanıcılarla buluşmuştu. Platformun, müzisyenler ve içerik oluşturucular için yeni planları var.

Sevdiği şarkıları müzik akış platformlarından dinlemek yerine bilgisayarına indiren neslin popüler oynatma aracı Winamp, yıllar önceki popülerliğini günümüzde yitirmiş durumda.

Teknolojinin gelişmesi ve online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, yenilenen tasarımıyla müzik piyasasına yeniden hakim olmak istiyor.

Bir dönemin efsane programları arasında yer alan MP3 çalma uygulaması Winamp'ın yeni versiyonu, geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.





Winamp'ın yeni hedefleri

Winamp’ın tanınırlığını artırmak isteyen yöneticiler, onu sadece mp3 uygulamasından daha fazlasına dönüştürmek istiyor.

Şirket, müzisyenlere ve içerik oluşturuculara çalışmalarını dağıtmaları, tanıtmaları ve bundan kazanç elde etmelerini sağlayan bir platform kurmak istiyor.

Winamp, içerik oluşturucu hizmeti ile birlikte Spotify ve Apple Music gibi çevrimiçi servislerle rakip olmaktan daha çok, müzik konusunda Patreon benzeri bir platforma dönüşmek istiyor.





Şimdilik davetiye ile giriş yapılıyor

Şimdilik sadece 25 bin kişilik davetiye ile sınırlı olan servisi kullanmak için Winamp’ın sitesini ziyaret etmeniz ve Creator Pass'e kayıt olmanız gerekiyor.

Servise giriş yapan kullanıcılar, bir yıllık ücretsiz Winamp for Creators platformuna erişim hakkı kazanıyor.

Kurulacak bu platform ile birlikte fanlara yönelik bir abonelik sisteminin de oluşturulması sağlanıyor.