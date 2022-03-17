Winamp'ın orijinal tasarımı, NFT olarak satışa çıkıyor

Bir zamanların efsane medya oynatıcısı Winamp'ın ilk tasarımı, OpenSea üzerinden NFT olarak açık artırmaya çıkacak.

Sevdiği şarkıları müzik akış platformlarından dinlemek yerine bilgisayarına indiren neslin popüler oynatma aracı Winamp, yıllar önceki popülerliğini günümüzde yitirmiş durumda.

Teknolojinin gelişmesi ve online platformların artmasıyla popülerliğini kaybeden Winamp, şimdilerde NFT pazarına giriyor.

ORİJİNAL TASARIM AÇIK ARTIRMAYA ÇIKIYOR

Winamp, orijinal tasarımın NFT versiyonunun açık artırma usulü ile OpenSea üzerinden satılacağını ve gelirlerin de çeşitli hayır kurumlarına bağışlanacağını duyurdu.

WINAMP TAMAMEN YENİLENİYOR

Öte yandan, web sitesi baştan son yenilenen ve artık yeni bir logoya sahip Winamp, Spotify benzeri bir müzik dinleme platformu olacak.

Winamp’ın web sitesinde, kullanıcıları "Büyük bir şeyler oluyor. Yeni nesil için Winamp'ı inşa ediyoruz. Winamp sadece güncellenmekle kalmadı, tamamen yeniden düzenlendi. Yeni Winamp, nerede olursanız olun sizi müziğine bağlayacak." mesajı karşılıyor.

1997’de hizmet veremeye başlayan ve 2013 yılında durdurulan Winamp'ın eski sürümleri, halihazırda indirilip kullanılabiliyor.