Windows 10 kullanıcılarına müjde: Süre 1 yıl daha uzatıldı

Microsoft, desteği 14 Ekim 2025'te resmi olarak sona erecek olan Windows 10 işletim sistemini kullanan milyonlarca kişiye geçici bir can simidi sunuyor.

Şirket, Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri (Extended Security Updates - ESU) programına kayıt sürecini başlattı ve bu kapsamda kullanıcılar, ek bir ücret ödemeden bir yıl daha güvenlik güncellemesi almak için kaydolabilirler. Ancak bu ücretsiz seçeneğin önemli bir "sorunu" yani şartı bulunuyor.

Windows 10 desteği belirtilen tarihte sona erdikten sonra, ESU programına kayıtlı olmayan cihazlar artık kritik güvenlik güncelleştirmeleri veya teknik destek alamayacak.

Bilgisayarlar çalışmaya devam edecek olsa da yeni keşfedilen güvenlik açıkları giderilmediği için siber saldırılara karşı giderek daha savunmasız hale gelecekler.

ÜCRETSİZ GÜNCELLEME NASIL ALINIR

Windows 10 ESU programı ilk olarak geçen yıl duyurulmuş ve Microsoft, başlangıçta ilk yıl için maliyeti cihaz başına yıllık 30 dolar olarak belirlemişti. Bu ücretli seçenek hala geçerli, ancak artık ücretsiz bir alternatif de mevcut.

Hala Windows 10 kullananlar, bir yıl boyunca ücretsiz güvenlik güncellemesi alabilmek için, bir Microsoft hesabı kullanarak bilgisayar ayarlarındaki verileri buluta senkronize etmeyi kabul etmek zorunda kalacaklar.

Bu seçeneği tercih etmeyen veya gizlilik endişeleri nedeniyle ayarlarını bulutla senkronize etmek istemeyen kullanıcılar ise aynı bir yıllık güncellemeyi cihaz başına 30 dolar ödeyerek alabiliyorlar.

Microsoft, kullanıcıların Ayarlar menüsü ve bildirimler aracılığıyla bir kayıt sihirbazı görmeye başlayacağını ve bu sihirbaz üzerinden kendileri için en uygun seçeneği seçebileceklerini belirtti.

WINDOWS 10 KRİZİ BÜYÜYOR

Windows kullanıcılarının yarısından fazlasının hâlâ Windows 10 kullanıyor olması, Microsoft için endişe verici bir tablo çiziyor.

Eğer önlem alınmazsa, bu yılın ilerleyen dönemlerinde yarım milyardan fazla bilgisayar artık güvenlik desteği alamayacak ve siber saldırılara karşı savunmasız kalacak.

Kamu Yararı Araştırma Grubu (PIRG) gibi kuruluşlar, Windows 10 desteğinin sona ermesinin, Windows 11'e yükseltilemeyen 400 milyona yakın bilgisayar nedeniyle "çöpe atılan bilgisayarlarda şimdiye kadarki en büyük artışa" yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Aynı grup, Microsoft'un sunduğu yeni ücretsiz seçeneğin yeterli olmadığını ve durumu büyük ölçüde değiştirmeyeceğini savunuyor.