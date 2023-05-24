Windows 10'un son güncellemesi mavi ekran sorunuyla geldi Microsoft'un yayınladığı en son Windows 10 güncellemesi, bazı bilgisayarlarda çökmeye neden oldu.

ensonhaber.com

Microsoft'un genellikle bir şeyleri düzeltmek Windows işletim sistemi kullanıcılarına sunduğu güncellemeler, zaman zaman sorunlara yol açıyor.

Microsoft, Windows 10 için bir dizi güvenlik açığını düzelten KB5026361 yamasını yayınladı. Ancak bazı kullanıcılar, işletim sisteminde "mavi ekran" da dahil olmak üzere bazı sorunlarla karşılaşmaya başladı.

Bununla birlikte, kullanıcılar güncellemeyi yüklemeye çalışırken 0x800f0922 hatasından ve bilgisayarların rastgele yeniden başlatılmasından da şikayet ediyor.

Microsoft'tan açıklama yok

Microsoft, şimdilik konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin, söz konusu hataları gideren yeni bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.