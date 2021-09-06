Windows 11'deki bazı özellikler kullanılamaz hale geldi

Microsoft'un kullanıcılara gönderdiği reklam içerikli bildirim, Windows 11'in bazı özelliklerini kullanılamaz hale getirdi.

Gelecek aylarda Windows 10'un daha geliştirilmiş bir sürümü olarak karşımıza çıkan Windows 11 işletim sistemi, geçtiğimiz haftalarda tanıtılmıştı.

Windows 10'un kullanıcı deneyimini ve tasarımını büyük ölçüde değiştirecek yeni Windows 11'in kararlı sürümü 5 Ekim'de yayınlanacak.

ABD'li şirket, şu anda beta sürümünü yükleyen kullanıcılara, promosyon bildirimlerini göndermeye başladı.

WINDOWS 11 ÇÖKTÜ

Bu bildirimlerden biri, Windows 11'in Teams ile ne kadar iyi bir entegrasyona sahip olduğunu anlatıyordu. Ancak, reklam içerikli bu bildirimi alan Windows 11 kullanıcılarının bazılarında, Başlat menüsü ve Görev Çubuğu kilitlendi ve Windows tamamen kullanılamaz hale geldi.

Microsoft, daha sonra sorundan etkilenenler için bir düzeltme yayınladı. Şirket, sorunun Windows Insider'lara dağıtım yapan sunucudaki bir sorundan kaynaklandığını açıkladı.

GEÇİCİ ÇÖZÜM

Yapılan incelemelerde, sorunun Dev ve Beta kanalları için yayınlanan sırasıyla 22449 ve 22000.176 numaralı derlemelerle ilgili olduğu belirlendi.

Microsoft, hataya neden olan yapıların dağıtımını durdurdu ve sorunu gideren bir yama yayınlayacağını açıkladı.

Yazılım devi kullanıcılara sorunu geçici olarak çözebilecekleri bir yöntem de sundu. Aşağıdaki adımları uygulayarak, söz konusu sorundan kurtulabilirsiniz.

Adım 1: CTRL-ALT-DEL ile Görev Yöneticisini açın.

Adım 2: Görev Yöneticisi'ni genişletmek için Görev Yöneticisi'nin altındaki "Diğer ayrıntılar"ı seçin.

Adım 3: "Dosya"ya gidin ve "Yeni görevi çalıştır"ı seçin.

Adım 4: “Aç” alanına “cmd” yazın.

Adım 5: Aşağıdaki komut satırını yapıştırın:

reg delete HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\IrisService /f && shutdown -r -t 0

Adım 6: Enter tuşuna basın, PC'niz yeniden başlatılacak ve her şey normale dönmüş olacak.

BU İLK DEĞİL

Microsoft, benzer sorunları Windows 10 işletim sisteminde de sık sık yaşıyor. Şirketin yayınladığı birçok güncelleme, faydadan çok yeni hatalar meydana getiriyor.