Windows 11'e yeni özellik: Kendi kendini onaracak

Teknoloji devi Microsoft, çöken veya açılmayan bilgisayarları canlandırmaya yardımcı olmak için Windows 11'e yeni bir kurtarma modu ekliyor.

"Hızlı makine kurtarma" (QMR) adı verilen bu teknoloji, ilk olarak Windows Insider test programının Canary kanalındaki kullanıcılara sunulmaya başlandı.

YENİ SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR

Yeni sistem, Windows 11'in normal şekilde başlatılamadığı durumlarda bile bilgisayarın Windows Kurtarma Ortamı'nda (WinRE) açılarak internete bağlanmasını sağlıyor.

Ardından, Microsoft tarafından sağlanan ve yaygın önyükleme sorunlarını gideren düzeltmeleri indirerek bilgisayarın kendi kendini onarmasına olanak tanıyor.

AMAÇ: GEÇMİŞTEKİ BÜYÜK ÇÖKÜŞLERİN TEKRARLANMASINI ÖNLEMEK

Bu özellik, 2024'te hatalı bir güvenlik güncellemesinin milyonlarca Windows bilgisayarını çökertmesiyle yaşanan büyük krizin tekrarını önlemek için atılan adımlardan biri.

QMR, bu tür bir düzeltmenin, her bilgisayara tek tek manuel müdahale gerektirmeden uzaktan uygulanmasını mümkün kılacak.