Windows 11'in Ekran Alıntısı aracına yeni özellik geliyor: GIF oluşturma

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Microsoft, Windows 11'deki Ekran Alıntısı aracına uzun zamandır beklenen bir yenilik getiriyor: "GIF Oluştur" özelliği.

Bu yeni özellik, mevcut ekran kayıtlarını .mp4 kolayca .gif formatına dönüştürmeye olanak tanıyacak.

Ayrıca, Ekran Alıntısı aracı zaten ekranın bölümlerini kırpma özelliğiyle güncellenmişti, böylece kullanıcılar sadece istedikleri içeriği kaydedebiliyordu.

YENİ GIF OLUŞTURMA ÖZELLİĞİNİN DETAYLARI

Ekran Alıntısı aracının üst kısmında artık "GIF" yazan yeni bir simge bulunuyor. Bu düğmeye tıklandığında açılan pencerede, GIF'inizin kalitesini "Düşük" veya "Yüksek" olarak seçebiliyorsunuz.

Düşük kalite daha küçük dosya boyutu ve hızlı dışa aktarım sunarken, Yüksek kalite daha keskin görüntü ve daha büyük dosya boyutu sağlıyor. Kullanıcılar, oluşturulan GIF'i indirebilir veya panolarına kopyalayabilirler.