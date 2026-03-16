Windows 11'in son güncellemesi bilgisayarları bozuyor

Teknoloji devi Microsoft'un son yayınladığı Windows 11 25H2 ve 24H2 güncellemeleri, bilgisayarlarda beklenmedik arızalara neden oldu.

Yeni sunulan KB5079473 numaralı yama, kullanıcılardan gelen şikayetlere göre sistemlerde tam bir kaosa yol açıyor.

MAVİ EKRAN VE YENİDEN BAŞLATMA DÖNGÜSÜ

Güncellemeyi yüklemeye çalışan kullanıcılar, sürekli mavi ekran hatasıyla karşılaştıklarını ve sistemin bitmek bilmeyen bir yeniden başlatma döngüsüne girdiğini belirtiyor.

Hata kodu olarak beliren "0x80070306" uyarısı ise sorunun çözümüne dair maalesef herhangi bir ipucu sunmuyor.

Kurulum sorunlarının yanı sıra güncellemeyi alabilen bazı bilgisayarlarda da grafiksel bozulmalar ve anlık sistem kilitlenmeleri rapor ediliyor.

Çaresiz kalan kullanıcılar, bilgisayarlarını normale döndürmek için donanımsal sıfırlama veya sistem onarım komutlarına başvurmak zorunda kalıyor.

MİCROSOFT SESSİZ

Microsoft'un resmi geri bildirim merkezine yansıyan şikayetler arasında, güncelleme sonrası yönetici yetkilerinin aniden kaybolduğu da var.

Henüz resmi destek sayfasında bu hataları kabul etmeyen şirketin, ilerleyen günlerde sorunları belgelemesi ve yeni bir çözüm sunması bekleniyor.