Windows'ta Google Chrome'u hızlandırmanın 7 yolu

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İnternet tarayıcısı, günümüzde bir bilgisayarın işletim sistemi kadar önemli hale geldi. E-postalardan sosyal medyaya, dosya düzenlemeden video izlemeye kadar birçok işlem tarayıcı üzerinden gerçekleşiyor.

Ancak Google Chrome zamanla yavaşlayabiliyor ve bu durum internet deneyimini olumsuz etkileyebiliyor. Neyse ki, Chrome'u hızlandırmak için uygulayabileceğiniz bazı yöntemler bulunuyor.

CHROME NEDEN YAVAŞLIYOR

Google Chrome, çeşitli nedenlerle yavaşlayabilir. Açık sekme sayısının fazlalığı, RAM ve CPU kullanımını artırarak tarayıcıyı yavaşlatabilir.

Ayrıca, çok fazla uzantının arka planda çalışması, önbellek ve çerezlerin birikmesi, eski sürüm kullanılması ve donanım hızlandırmanın yanlış ayarlanması gibi faktörler de Chrome'un yavaşlamasına neden olabilir.

1. İNTERNET HIZINIZI KONTROL EDİN

Chrome'u hızlandırmadan önce, internet hızınızın yeterli olduğundan emin olun. Speedtest gibi araçlarla internet hızınızı ölçün ve İSS faturanızla karşılaştırın. Ayrıca, belirli bir web sitesi yüklenmiyorsa, Downdetector gibi sitelerden kesintileri kontrol edin.

2. GOOGLE CHROME'U GÜNCELLEYİN

Her yeni Chrome güncellemesi, performans iyileştirmeleri ve güvenlik düzeltmeleri içerir.

Tarayıcınızı güncel tutmak, hızını artırmanıza yardımcı olur. Chrome genellikle otomatik olarak güncellenir, ancak manuel olarak da kontrol edebilirsiniz.

Ayarlar > Google Chrome Hakkında yolunu izleyerek güncellemeleri kontrol edebilirsiniz. Chrome güncelleme, performans artışı için önemlidir.

3. SİSTEMİNİZİ KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLARA KARŞI TARAYIN

Arka planda çalışan şüpheli programlar, Chrome'un yavaşlamasına neden olabilir. Güvenilir bir antivirüs programı kullanarak sisteminizi kötü amaçlı yazılımlara karşı tarayın. Özellikle web sayfalarına reklam ekleyen veya çevrimiçi etkinliğinizi izleyen yazılımlara dikkat edin.

4. GOOGLE CHROME GÜVENLİĞİNİ YÜKSELTİN

Chrome'un Güvenli Tarama özellikleri, tehlikeli web sitelerine ve indirmelere karşı koruma sağlar. Ayarlar > Gizlilik ve Güvenlik > Güvenlik yolunu izleyerek Gelişmiş Koruma'yı etkinleştirebilirsiniz. Chrome güvenlik ayarları, tarayıcınızı daha güvenli hale getirir.

5. UZANTILARIN KONTROLÜNÜ ELE ALIN

Çok fazla uzantı kullanmak, Chrome'u yavaşlatabilir. Chrome Görev Yöneticisi'ni kullanarak (Shift + Esc) hangi uzantıların daha fazla kaynak tükettiğini kontrol edin ve gereksiz olanları kaldırın. Chrome uzantı yönetimi, tarayıcınızın hızını artırır.

6. PERFORMANS AYARLARINI YÖNETİN

Açık sekme sayısını azaltmak ve gereksiz sekmeleri kapatmak, Chrome'un performansını artırır. Ayrıca, Chrome'un performans ayarlarını kontrol ederek gereksiz özellikleri kapatabilirsiniz.

7. GOOGLE CHROME'U VARSAYILANLARA SIFIRLAYIN

Eğer Chrome hala yavaşsa, varsayılan ayarlara sıfırlamak sorunu çözebilir. Ayarlar > Ayarları sıfırla > Ayarları orijinal varsayılan değerlerine geri yükleyin yolunu izleyerek Chrome'u sıfırlayabilirsiniz. Chrome sıfırlama, tarayıcınızı ilk günkü haline döndürür.