Windows'un fotoğraflar uygulamasına yeni özellikler geliyor

Haber Merkezi

Microsoft, Windows Insider kullanıcıları için Fotoğraflar uygulamasına kapsamlı bir güncelleme yayınladı.

Hem Windows 11 hem de Windows 10 işletim sistemlerinde kullanıma sunulan bu güncelleme, yapay zeka destekli yeni özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kullanıcı deneyimini ve üretkenliği artırmayı hedefleyen Microsoft, Fotoğraflar uygulamasını adeta yeniliyor.

YENİ ÖZELLİKLERLE FOTOĞRAF DÜZENLEME VE ARAMA KOLAYLAŞIYOR

Güncelleme ile birlikte gelen en dikkat çekici özelliklerden biri, yapay zeka destekli düzenleme araçları.

Dosya Gezgini ve masaüstünde yer alan yeni kısayollar sayesinde, kullanıcılar fotoğraflarını açmadan doğrudan yapay zeka destekli düzenleme ve görsel arama işlemlerine erişebilecekler.

"Tasarımcı ile Oluştur" seçeneğiyle fotoğraflara metin ekleyebilir, nesne seçimiyle yeniden düzenleyebilir veya renk patlaması özelliğiyle renkleri canlandırabilirsiniz.

"Fotoğraflarda Ara" özelliği ise benzer görselleri çevrimiçi aramaya olanak tanıyarak, nesneleri tanımlamayı veya ilgili bilgilere ulaşmayı kolaylaştırıyor.

GELİŞMİŞ METİN TANIMA VE GALERİ İYİLEŞTİRMELERİ

Fotoğraflar uygulaması, gelişmiş OCR (Optik Karakter Tanıma) işlevselliğiyle de dikkat çekiyor. 160'tan fazla dil desteği sunan bu özellik, kullanıcılara fotoğraflardaki metinleri kolayca yakalama imkanı sunuyor.

Yeni "Web'de Ara" özelliği ise yakalanan metinleri doğrudan internette aramayı mümkün kılıyor. Fotoğraf Galerisi'ndeki iyileştirmeler sayesinde, medya ve videolar artık alt klasörlerde daha düzenli bir şekilde görüntülenebiliyor.

Yeni eklenen Copilot düğmesi ise yapay zeka destekli resim düzenleme ipuçları ve önerileri sunarak kullanıcılara yardımcı oluyor.