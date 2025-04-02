Windows'un meşhur mavi ekran hatası tarihe karışıyor

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Microsoft, Windows'un en bilinen özelliklerinden biri olan "Mavi Ekran Hatası" (BSOD) ile ilgili önemli bir değişikliğe gidiyor.

Yıllardır aşina olduğumuz mavi ekran, yeni Windows 11 24H2 güncellemesi ile birlikte siyah bir ekrana dönüşüyor.

Bu değişim, teknoloji dünyasında ve özellikle Windows kullanıcıları arasında büyük bir tartışma yaratmış durumda.

Kullanıcılar, yeni siyah ekranın hata hakkında yeterli bilgi sunmadığını ve Windows güncelleme ekranına benzediğini belirterek tepki gösteriyor.

YENİ SİYAH EKRANIN ÖZELLİKLERİ

Yeni siyah ekran, "Cihazınız bir sorunla karşılaştı ve yeniden başlatılması gerekiyor." mesajı ile birlikte bir ilerleme sayacı ve hata kodlarını gösteren birkaç satır içeriyor.

Ancak, kullanıcılar bu ekranın, mavi ekranın sunduğu detaylı bilgileri sağlamadığını ve sorun çözme sürecini zorlaştırdığını belirtiyor.

Özellikle BT ve sistem yöneticileri, bu eksik bilgi nedeniyle sorunları tespit etmekte zorlanacaklarını dile getiriyorlar. Ayrıca, mavi ekranın sunduğu QR kodunun olmaması da eleştirilen bir diğer nokta.

Windows topluluğu, bu değişikliğin geri alınmasını umuyor. Birçok kullanıcı, siyah ekranın yetersiz bilgi sağladığını ve hata çözme sürecini zorlaştırdığını ifade ediyor.

Microsoft'un, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak bu kararı yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Özellikle, mavi ekranın sunduğu detaylı bilgilerin ve QR kodunun geri getirilmesi talep ediliyor.

Windows'un "Mavi Ekran Hatası", 1990'dan beri işletim sisteminin bir parçası olarak kabul ediliyor ve yıllar içinde birkaç kez görünüm değiştirmişti.

Ancak, siyah ekrana geçiş, kullanıcılar arasında en çok tepki çeken değişikliklerden biri oldu. Microsoft'un, kullanıcıların tepkilerini dikkate alarak gelecekteki güncellemelerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.