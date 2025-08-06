"Wolfs Robotics" takımından uluslararası başarı: Hedef Dünya Şampiyonluğu

Farklı liselerden 20 öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu "Wolfs Robotics" takımı, 4-9 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "First Robotics Competition (FRC) – Uluslararası Liseler Arası Robotik Yarışması"na katıldı. Yarışmanın ardından sadece 6 haftada kendi robotlarını geliştiren gençler, yazılımından donanımına kadar her parçasını kendilerinin tasarladığı ve "Yüktegin" adını verdikleri robotla büyük başarı elde etti.

Yarışmada, ilk kez katılan takımlar arasında en iyi performansı göstererek "Rookie All Star" (Çaylak) ödülünün sahibi olan takım, gözünü şimdiden gelecek yılki İstanbul ayağına ve ardından ABD'de düzenlenecek dünya şampiyonasına dikti.

Hazırlıklarını Gebze Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezindeki atölyede sürdüren takım, robotlarını sürekli geliştirerek başarı çıtasını daha da yukarı taşımayı amaçlıyor.

"HEDEFİMİZ, ABD'DE ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEK"

Takım kaptanı Mert Elüstü, ilk kez katıldıkları uluslararası yarışmada önemli bir ödüle layık görülmenin gurur verici olduğunu söyledi. Yarışmanın gençleri geleceğe hazırlayan bir platform sunduğunu vurgulayan Elüstü, “Yarışmada 19 farklı ülke vardı. Sadece teknik değil, stratejik düşünme ve iletişim becerileri de çok önemli. Hatta rakibin sizden yardım istediğinde destek olmanız size artı puan kazandırıyor. Bu nedenle yarışmanın değerli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Elüstü, ABD'deki "FRC Festival"e ve ardından dünya şampiyonasına katılmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Allah nasip ederse ülkemizi orada en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi. Geliştirdikleri robotu "otonom forklift" olarak tanımlayan Elüstü, ilerleyen dönemde bu teknolojiyi ticarileştirmeyi de düşündüklerini ekledi.

Takım üyelerinden Ömer Doğmenç ise 6 hafta gibi kısa bir sürede ürettikleri robotla ilk yarışmalarında ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi: