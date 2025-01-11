X, yanlış bilgilendirmeyi önlemek için parodi hesapları etiketleyecek

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X platformu, kullanıcıların gerçek hesaplar ile parodi hesapları arasında ayrım yapabilmesi için yeni bir önlem alıyor. Parodi hesapları, artık özel bir etiketle işaretlenecek.

ETİKETLER NASIL KULLANILACAK

Parodi hesaplarının profillerine ve gönderilerine özel bir etiket eklenecek. Bu etiket, hesapların parodi olduğunu açıkça belirtecek ve kullanıcıların yanıltılmasını önleyecek.

X, gelecekte bu etiketleri parodi hesapları için zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Bu sayede, tüm parodi hesaplarının açıkça etiketlenmesi sağlanacak.

Parodi hesapları, X platformunun kurallarına uymak zorunda. Bu hesaplar, başka bir kişiyi veya kuruluşu taklit edemez ve sadece mizah veya eleştiri amacıyla kullanılabilir.

YANLIŞ BİLGİYLE MÜCADELE

X'in parodi hesaplarını etiketleme kararı, sosyal medyada yanlış bilgiyle mücadele çabalarının bir parçası olarak görülüyor.

Bu etiketler, kullanıcıların içerikleri değerlendirirken daha bilinçli kararlar almasını sağlayabilir.