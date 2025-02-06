Xiaomi 15 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra'nın kamerasını gölgede bırakabilir

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Xiaomi, bir önceki modeli Xiaomi 14 Ultra'nın başarısının ardından Xiaomi 15 Ultra'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sızdırılan bilgiler, yeni modelin özellikle kamera konusunda büyük yükseltmeler içerdiğini gösteriyor.

Sızdırılan bilgilere göre, Xiaomi 15 Ultra'nın kamerası Galaxy S25 Ultra'yı birçok yönden geride bırakacak. İşte öne çıkan özellikler:

200MP 4.3x periskop telefoto kamera: Bu, Xiaomi 15 Ultra'yı 200MP telefoto lense sahip dördüncü telefon yapıyor ve aralarında en uzun yerel yakınlaştırmayı sunuyor.

Gelişmiş yakınlaştırma: Xiaomi 14 Ultra, keskin ve uzun menzilli fotoğraflar çekmek için AI destekli yakınlaştırma kullanmıştı. Xiaomi 15 Ultra'nın bunu daha da ileri götürmesi bekleniyor.

50MP 3x telefoto kamera: Bu özellik, Galaxy S25 Ultra'nın 10MP 3x telefoto kamerasını geride bırakıyor.

50MP ana kamera: Xiaomi 14 Ultra, daha iyi alan derinliği kontrolü sağlayan değişken bir diyafram açıklığı sunmuştu. Xiaomi 15 Ultra'nın da bu özelliği koruması bekleniyor.

50MP ultra geniş açılı kamera: Bu kamera, dörtlü kamera kurulumunu tamamlıyor ve hem profesyonel hem de amatör fotoğrafçılar için üst düzey performans sağlıyor.

XIAOMI 15 ULTRA NE ZAMAN ÇIKACAK

Xiaomi 15 Ultra'nın, 3-6 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan MWC 2025'te tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi 15 Ultra, gelişmiş kamera özellikleri ve güçlü yakınlaştırma yetenekleriyle akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirebilir.