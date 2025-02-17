Xiaomi 15 Ultra'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra, sızdırılan görsellerle birlikte tasarım detaylarını ortaya koydu.

Android Headlines tarafından paylaşılan görseller, telefonun şık ve yenilikçi bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Xiaomi 15 Ultra'nın güçlü donanım özellikleri ile gelmesi bekleniyor. Sızıntılara göre telefonun özellikleri şöyle:

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Kamera: 50 MP ana kamera (1 inç sensör), 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP kısa menzilli telefoto kamera, 200 MP periskop telefoto kamera

Leica iş birliği: Kamera sistemi, Leica ile ortaklaşa geliştirildi.

ÇIKIŞ TARİHİ

Xiaomi 15 Ultra'nın ay sonunda Çin'de tanıtılması bekleniyor. Küresel lansman ise birkaç gün sonra MWC 2025'te gerçekleşebilir.