Xiaomi 17'den yeni rekor: Markanın en hızlı satılan modeli olabilir

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 17, 17 Pro ve 17 Pro Max'i Çin'de satışa sundu.

Toplam üç modelden oluşan seri, yalnızca 5 dakika içinde satış rekoru kırarak şirketin tarihinde önemli bir başarıya imza attı.

5 DAKİKADA SATIŞ REKORU

Xiaomi'nin Weibo üzerinden yaptığı resmi açıklamaya göre, Xiaomi 17 serisi, hem lansmandan sonraki ilk 5 dakikalık sürede hem de tüm gün satışlarında rekor kırdı.

Bu başarı, serinin markanın bugüne kadarki en hızlı satılan amiral gemilerinden biri olma yolunda ilerlediğini gösteriyor.

Şirket henüz kesin satış rakamlarını paylaşmamış olsa da beklentiler serinin kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşabileceği yönünde.

BAŞARININ ARKASINDA ÜÇ FARKLI MODEL VAR

Xiaomi’nin bu başarısında, serinin ilk günden üç farklı modelle (17, 17 Pro ve 17 Pro Max) kullanıcı karşısına çıkmasının etkisi büyük.

Bu strateji, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yönelik geniş bir seçenek yelpazesi sunulmasını sağladı.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi 15 serisi yalnızca iki modelden oluşmuş, Ultra versiyonu ise birkaç ay sonra piyasaya sürülmüştü.