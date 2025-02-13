Xiaomi, 2024 yılında 169 milyon adet akıllı telefon sattı

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Akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün artarken Xiaomi, istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Omdia'nın raporuna göre, Xiaomi 2024 yılında 169 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2023 yılına göre 20 milyondan fazla bir artışı temsil ediyor.

XIAOMI'NİN BAŞARISININ SIRRI

Xiaomi'nin bu başarısında, yenilikçi ürünler ve geniş bir pazara odaklanma stratejisi etkili oldu.

Mi 15 ve Redmi K80 serileri, Çin ve diğer pazarlarda büyük ilgi gördü. Özellikle Afrika ve Latin Amerika gibi gelişmekte olan pazarlarda Xiaomi'nin popülaritesi artmaya devam ediyor.

Omdia'nın raporuna göre, 2024 yılında küresel akıllı telefon sevkiyatları 1,223 milyar adede ulaştı. Bu rakam, 2023 yılına göre yüzde 7,1'lik bir artışı temsil ediyor. Sektör, önceki yıllardaki tedarik zinciri ve ekonomik zorlukların ardından toparlanma sinyalleri veriyor.

APPLE LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Apple, 2024 yılında da 225 milyon iPhone sevkiyatı ile küresel pazar liderliğini korudu. Ancak, şirketin sevkiyatları 2023 yılına göre yüzde 1,4 oranında azaldı.

Samsung, 2024 yılında 223 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2023 yılına göre yüzde 1,1'lik bir düşüşü temsil ediyor. Xiaomi ve Transsion gibi markaların artan rekabeti, Samsung'un pazar payını etkiledi.

DİĞER ÖNEMLİ OYUNCULAR

Transsion, 107 milyon adet sevkiyatla dördüncü sırada yer alırken, Vivo 101 milyon adet sevkiyatla beşinci sırada yer aldı.