Xiaomi, 2024'ün en hızlı büyüyen akıllı telefon markası oldu

Haber Merkezi

Küresel akıllı telefon pazarı, 2023 yılında yaşadığı durgunluğun ardından 2024'te toparlanma sinyalleri verdi.

Counterpoint Research'ün verilerine göre, akıllı telefon satışları bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. Bu büyümeden en çok faydalanan marka ise Xiaomi oldu.

XIAOMI PAZAR PAYINI ARTIRIYOR

Xiaomi'nin küresel pazar payı 2024 yılında yüzde 1 artış gösterdi. Bu, Apple ve Samsung gibi dev rakiplerin pazar paylarının yüzde 1 düştüğü bir dönemde elde edilen önemli bir başarı.

Üstelik Xiaomi, ABD pazarında telefon satmamasına rağmen bu büyümeyi yakaladı.

XIAOMI NEDEN BÜYÜDÜ

Counterpoint Research, Xiaomi'nin başarısının ardındaki nedenleri şöyle sıralıyor:

Yeni Ürün Serisi: Xiaomi, hem üst segmentte hem de uygun fiyatlı orta segmentte yeni telefonlar piyasaya sürdü.

Yaratıcı Pazarlama: Xiaomi, müşterilerin dikkatini çeken güçlü ve yaratıcı pazarlama kampanyaları yürüttü.

Büyüyen Pazarlara Odaklanma: Xiaomi, ABD dışındaki Avrupa ve Asya gibi pazarlarda büyümeye odaklandı.

Xiaomi'nin aksine, Samsung ve Apple 2024 yılında büyüme kaydedemedi. Samsung, yüzde 19'luk pazar payıyla liderliğini korudu. Apple ise yüzde 18 pazar payıyla ikinci sırada yer aldı.

YAPAY ZEKALI TELEFONLAR YAYGINLAŞACAK

Counterpoint Research, yapay zeka destekli akıllı telefonların önümüzdeki yıllarda daha da yaygınlaşacağını öngörüyor.

2028 yılına kadar 250 doların üzerindeki akıllı telefonların yüzde 90'ının yapay zeka özelliklerini desteklemesi bekleniyor.

Yapay zeka destekli akıllı telefonların yaygınlaşması, Xiaomi gibi uygun fiyatlı ve yenilikçi cihazlar sunan markalar için büyük bir fırsat. Xiaomi, bu alanda öncü rol oynayarak pazar payını daha da artırabilir.