Xiaomi, 24 gün pil ömrüne sahip yeni akıllı saatini satışa çıkardı

Haber Merkezi

Xiaomi, geçtiğimiz kasım ayında Çin'de tanıttığı REDMI Watch 5 akıllı saatini küresel pazarlara sundu.

Şık tasarımı, dayanıklı yapısı ve gelişmiş özellikleriyle öne çıkan REDMI Watch 5, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

AMOLED EKRAN VE ŞIK TASARIM

REDMI Watch 5, 2.07 inçlik AMOLED ekranıyla canlı ve net görüntüler sunuyor. 60 Hz yenileme hızı ve 1500 nit parlaklık, ekranın her koşulda rahatlıkla okunmasını sağlıyor.

Ultra ince 2 mm çerçeveler sayesinde yüzde82 ekran-gövde oranına ulaşan saat, 200'den fazla özelleştirilebilir saat yüzüyle kişiselleştirilebiliyor.

24 GÜNLÜK PİL ÖMRÜ

REDMI Watch 5'in 550 mAh pili, tipik kullanımda 24 güne kadar pil ömrü sunuyor. Bu da, saati sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Alüminyum alaşımlı çerçevesi, saate dayanıklılık ve şıklık katarken, sadece 33.5 gram ağırlığıyla konforlu bir kullanım sağlıyor.

5ATM suya dayanıklılık sertifikasıyla 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan REDMI Watch 5, her türlü aktivitede kullanılabiliyor.

GELİŞMİŞ SAĞLIK İZLEME

REDMI Watch 5, kalp atış hızı, kan oksijen seviyesi (SpO2), uyku kalitesi ve stres seviyesi gibi önemli sağlık verilerini izleyebiliyor. Gelişmiş kalp atış hızı algoritması, daha doğru ölçümler yapılmasını sağlıyor.

Kadın sağlığı takibi ve nefes egzersizleri gibi özellikler de sunan REDMI Watch 5, sağlığınızı yakından takip etmenize yardımcı oluyor.

FİTNESS VE NAVİGASYON ÖZELLİKLERİ

150'den fazla spor modunu destekleyen REDMI Watch 5, her türlü spor aktivitesinde size eşlik edebilir. Açık hava antrenmanları için 5 sistemli GNSS desteği sunan saat, konumunuzu doğru bir şekilde takip edebiliyor.

FİYAT VE RENK SEÇENEKLERİ

REDMI Watch 5, Obsidian Black, Silver Gray ve Lavender Purple renk seçenekleriyle ve 109 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu.