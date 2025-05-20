Xiaomi, akıllı telefon çipiyle Qualcomm ve Samsung'a meydan okuyor

Haber Merkezi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, kendi geliştirdiği ilk amiral gemisi akıllı telefon çipi XRing 01'i duyurarak mobil işlemci pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Bu ayın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi planlanan yeni çip, Xiaomi'nin Samsung, Google ve Qualcomm gibi köklü markaların hakimiyetine meydan okuma ve kendi ekosistemini güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

XRING 01, TSMC'NİN 3NM SÜRECİYLE ÜRETİLECEK

Xiaomi CEO'su Lei Jun tarafından tanıtılan XRing 01, ARM mimarisi kullanılarak geliştirildi ve TSMC tarafından ikinci nesil 3nm süreciyle üretildi.

Bu çipin geliştirilmesi dört yıl sürdü ve yaklaşık 13,5 milyar dolara mal oldu. 19 milyardan fazla transistör içerdiği belirtilen yeni işlemcinin araştırma ve geliştirme ekibinde 2 bin 500'den fazla kişinin yer aldığı söyleniyor.

Sızdırılan Geekbench 6 verilerine göre, XRING 01 tek çekirdekli CPU testinde 3 bin 119, çok çekirdekli testte ise 9 bin 673 puan alarak Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3'ünü geride bırakıyor ve Snapdragon 8 Elite ile aynı seviyede performans gösteriyor.

Bu sonuçlar, yeni çipin Samsung'un Exynos 2400'ünü ve yaklaşan Exynos 2600'ünü de geride bırakabileceğini işaret ediyor.

Sızdırılan bilgilere göre XRING 01, 3,9 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-X925 dahil olmak üzere güçlü bir deka (10) çekirdek kurulumuyla donatıldı ve Arm'ın Immortalis G925 mimarisine dayanan 16 çekirdekli bir GPU içeriyor.

Bu da Dimensity 9400 serisindeki GPU'ya göre kağıt üzerinde yüzde 33'lük bir çekirdek artışı anlamına geliyor.

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan 15S Pro akıllı telefonunun bu yeni çipi kullanacağı ve 16 GB RAM'e sahip olacağı belirtiliyor.