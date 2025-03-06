Xiaomi, bütçe dostu modellere de uzun süreli yazılım desteği sunacak

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Xiaomi, kullanıcılarına yönelik önemli bir müjde vererek yazılım güncelleme politikasını tamamen değiştirdiğini duyurdu.

Artık sadece amiral gemisi modelleri değil, bütçe dostu telefonlar da uzun süreli yazılım ve güvenlik güncellemesi alacak.

Şirket, Xiaomi 15 Ultra modelinin yanı sıra Redmi Note 14 (4G versiyonu) modelinin de altı yıl boyunca güncelleme alacağını açıkladı.

Bu karar, kullanıcıların üst düzey bir cihaza para harcamadan uzun vadeli güvenlik ve işletim sistemi güncellemelerinin keyfini çıkarabileceği anlamına geliyor.

XİAOMİ'NİN YENİ YAZILIM DESTEĞİ POLİTİKASI

Uzun vadeli yazılım güncellemeleri, genellikle amiral gemisi telefonlarla sınırlıydı. Ancak Xiaomi, bu durumu değiştirerek ezber bozuyor.

Şirket, hem Xiaomi 15 serisinin hem de Redmi Note 14'ün dört büyük Android güncellemesi alacağını duyurdu.

Ayrıca, bu modellere iki yıl boyunca güvenlik yamaları da sunulacak. Bu, söz konusu telefonların Mart 2031'e kadar güncel kalacağı ve Xiaomi'nin en uzun süre desteklenen cihazları arasında yer alacağı anlamına geliyor.

Çoğu bütçe dostu akıllı telefon, minimum düzeyde yazılım desteği alırken Xiaomi, bu durumu değiştiriyor.

1.499 euro fiyat etiketine sahip Xiaomi 15 Ultra'nın uzun vadeli güncellemeler alması bekleniyordu. Ancak, aynı desteğin yalnızca 150 euro fiyatlı Redmi Note 14'e de sunulması, sektörde cesur bir adım olarak değerlendiriliyor.