Xiaomi Civi 3'ün tanıtım tarihi belli oldu Fiyat performans odaklı Xiaomi Civi 3 özellikleri netleşmeye başladı. Ayrıca telefonun tanıtım tarihi de resmi olarak açıklandı.

ensonhaber.com Son yıllarda akıllı telefon pazarında hızlı bir şekilde zirveye tırmanan Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda yelpazesine yeni bir seri daha eklemişti. Civic olarak adlandırılan yeni akıllı telefon serisinin ilk modeli, Eylül 2021'de görücüye çıkmıştı. Daha çok tasarıma odaklanan Xiaomi Civi serinin üçüncü modelinin bazı özellikleri de belli oldu. Xiaomi Civi 3 özellikleri Xiaomi, merakla beklenen Civi 3 modelinin MediaTek Dimensity 8200-Ultra yonga setinden destek alacağını doğruladı. 6,55 inç FHD+ 120Hz OLED bir ekrana sahip olacak Xiaomi Civi 3, 12GB RAM ve 512GB depolamaya sahip olacak. 50MP OIS destekli Sony IMX800 ana kameraya sahip olacak Xiaomi Civi 3'ün ön kısmında ise 32MP kameranın olması bekleniyor. 67W hızlı şarj destekli 4500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon, MIUI 14 ile kutusundan çıkacak. 25 Mayıs'ta tanıtılacak Civi 3, 25 Mayıs’ta dört farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Xiaomi Civi 3 hakkındaki diğer detaylar belirsizliğini koruyor. Akıllı telefonun, Çin dışında başka bir isimle satışa çıkması bekleniyor.