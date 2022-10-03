Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo hızlı şarj için birleşti

Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo hızlı şarj için birleşti

Xiaomi, Oppo, Huawei ve Vivo dahil olmak üzere büyük Çinli teknoloji üreticileri, UFCS adı verilen tek bir hızlı şarj teknolojisine geçmek için anlaşmaya vardı.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum, uzun şarj ömrü için tek başına yeterli olmuyor.

Bu nedenle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl hızlı şarj konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkarmış; 120 watt kablosuz ve 200 watt kablolu şarj teknolojilerini tanıtmıştı.

Aynı zamansa Oppo, Huawei ve Vivo gibi üreticilerin de kendi hızlı şarj teknolojileri bulunuyor.

Xiaomi, Oppo, Huawei ve Vivo hızlı şarj için anlaşma yaptı

Xiaomi, Oppo, Huawei ve Vivo dahil olmak üzere büyük Çinli teknoloji üreticileri UFCS adı verilen tek bir hızlı şarj teknolojisine geçmek için el sıkıştı.

Şu anda UFCS yalnızca 45W ve 65W olmak üzere iki güç çıkışını destekliyor. Ancak sistem, gelecekte daha güçlü şarj cihazlarını da destekleyecek.

Öte yandan, UFCS özellikli ilk akıllı telefonlardan birinin, kasım ayında tanıtılacak olan Oppo Reno 9 serisi olacağı söyleniyor.

Şarj karmaşasına son

Son zamanlarda birçok marka kendi hızlı şarj adaptörlerini tanıtmıştı. Ancak bu durum, müşterilerin kafasını karıştırıyor.

Örneğin bir markanın güç adaptörü, diğer markanın telefonlarını düzgün şarj etmeyebiliyor. Bu da pilin önemli ölçüde zarar görmesine neden oluyor.

Yeni standartla birlikte, tüm bu hızlı şarj teknolojileri tek bir çatı altında birleşerek karmaşıklığın önüne geçilecek.