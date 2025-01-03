Xiaomi, Poco markasını tamamen kendi bünyesine katıyor

Haber Merkezi

Xiaomi, alt markası Poco'yu kendi ekosistemine dahil ederek önemli bir strateji değişikliğine gitti.

Poco'nun bağımsız web sitesi ve uygulaması kapatıldı. Poco ürünleri, artık sadece Xiaomi'nin dijital mağazalarında satılacak.

POCO'NUN YENİ YOL HARİTASI

Poco, Xiaomi'nin dijital ekosistemine tamamen entegre oluyor. Poco'nun bağımsız web sitesi (po.co) ve bölgesel varyasyonları kapatıldı.

Tüm trafik, Xiaomi'nin mi.com adresindeki ana mağazasına yönlendiriliyor. Poco Store uygulaması da tarihe karıştı.

POCO X7 SERİSİ, XİAOMİ ÇATISI ALTINDA

Poco'nun yeni modelleri Poco X7 ve Poco X7 Pro, sadece Xiaomi'nin mi.com platformunda satışa sunulacak. Bu, Xiaomi'nin Poco markasını tamamen bünyesine kattığının bir göstergesi.

GARANTİ VE HİZMETLERDE DEĞİŞİKLİK YOK

Xiaomi, Poco kullanıcıları için garanti ve satış sonrası hizmetlerin değişmeyeceğini açıkladı.

Poco kullanıcılarının kişisel verileri, Xiaomi hesaplarına entegre edilecek.

Xiaomi, Poco'yu bünyesine katarak operasyonel verimliliği artırmayı ve Poco ürünlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.