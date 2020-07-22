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    Xiaomi Redmi Note 10’un bazı özellikleri belli oldu

    Redmi Note serisinin bir sonraki modeli Redmi Note 10'un, AI Benchmark testinde bazı özellikleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2020 - 10:06
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    Xiaomi Redmi Note 10’un bazı özellikleri belli oldu

    Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren ve genellikle fiyat/performans telefonları ile oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, geçtiğimiz aylarda Redmi Note 9 serisini tanıtmıştı.

    Çinli şirket, şimdi de Redmi Note 10 modeli üzerinde çalışmaya başladı. AI Benchmark platformu üzerinde bazı performans testlerine giren yeni modelin, böylelikle bazı özellikleri de ortaya çıkmış oldu.

    redmi

    REDMI NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

    Redmi Note 10, test sonuçlarından elde edilen bilgilere göre  MediaTek’in 5G destekli Dimensity 820 5G işlemcisinden gücünü alacak. 8 GB RAM kapasitresine sahip olacak telefon, Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

    Telefon, AI Benchmark testlerinden 79,2 puan alarak Huawei P40 Pro'yu geçmeyi başardı. Bu da oldukça güçlü bir Redmi Note 10 göreceğimiz anlamına geliyor.

    Redmi Note 10 hakkında yeni bilgiler elimize ulaştığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz

    Instagram: @eshteknoloji

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