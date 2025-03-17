Xiaomi, Redmi Note 14S modelini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Xiaomi, Orta ve Doğu Avrupa pazarında yeni bir hamle yaparak Redmi Note 14S modelini görücüye çıkardı.

Ancak bu tanıtım, teknoloji dünyasında bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Zira yeni model, donanım özellikleri bakımından geçen yıl piyasaya sürülen Redmi Note 13 Pro 4G ile neredeyse aynı.

REDMİ NOTE 14S ÖZELLİKLERİ

Redmi Note 14S, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inçlik AMOLED ekranı ve MediaTek Helio G99 yonga seti ile dikkat çekiyor.

Ayrıca, 200 MP'lik ana kamerası da orta segment telefonlar arasında öne çıkmasını sağlıyor.

Ancak, donanım özellikleri neredeyse aynı olsa da yeni modelin kamera adası tasarımında belirgin bir farklılık bulunuyor. Bu tasarım değişikliği, Redmi Note 14S modelini dış görünüş olarak farklı kılıyor.

Tanıtımın en çok eleştirilen yönlerinden biri ise yazılım tarafı oldu. Redmi Note 13 Pro 4G 2024'ün başlarında piyasaya sürüldüğünde Android 13 ile gelmişti ve o dönemde bile güncel olmaması eleştirilmişti.

Şimdi ise Redmi Note 14S'in de aynı Android sürümüyle gelmesi ve herhangi bir yazılım güncellemesi hakkında bilgi verilmemesi, kullanıcılar arasında endişe yaratıyor.

FİYAT

Redmi Note 14S, Mavi, Mor ve Siyah renk seçenekleriyle piyasaya sürüldü. Fiyatı ise ülkelere göre değişiklik gösteriyor.

Ukrayna'da 265 dolar, Çekya'da ise 260 olarak belirlenen fiyatın, küresel pazarda 8 GB RAM ve 256 GB depolama modeli için yaklaşık 260 dolar veya 240 euro olması bekleniyor.