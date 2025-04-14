Xiaomi ve OnePlus sahipleri artık Android 16'yı deneyebilir

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Samsung'un Android 15 güncellemesini gecikmeli olarak yayınlaması, kullanıcılar arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.

Tam da bu günlerde, Xiaomi ve OnePlus'ın bazı modelleri için Android 16 beta sürümünün kullanıma sunulması, rekabetin kızıştığını gözler önüne seriyor.

Elbette, Android işletim sisteminin ana şirketi olan Google'ın kendi telefonları bu süreçte önceliğe sahip.

Pixel 9, Pixel 8, Pixel 7 ve hatta Pixel 6 gibi birçok Pixel kullanıcısı Android 16 beta programına katılabiliyor.

ANDROİD 16 BETASINA KATILAN YENİ MODELLER BELLİ OLDU

Android 16 beta programına dahil olan yeni modeller ise şu şekilde sıralanıyor:

OnePlus 13,

Xiaomi 15,

Xiaomi 14T Pro.

Xiaomi, Xiaomi 15 ve Xiaomi 14T Pro modellerini Android 16 beta testine uygun hale getirdiğini duyurdu.

Geliştiriciler, uygulamalarını yaklaşan işletim sistemi sürümü için test etmek ve optimize etmek amacıyla bu erken erişim imkanından faydalanabiliyorlar.

Beta sürümü, yerel güncelleme veya fastboot yöntemleriyle yüklenebiliyor. Ancak Xiaomi, kullanıcıların bu işlemi gerçekleştirmeden önce mutlaka verilerini yedeklemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Benzer şekilde, OnePlus da OnePlus 13 için Android 16 Beta 2 sürümünün yayınlandığını duyurdu. Bu sürümün öncelikle test ve geliştirme amaçlı olduğu vurgulanırken, ROM yükleme veya telefonlarını günlük kullanım için bu tür beta yazılımlarıyla kullanma konusunda deneyimli olmayan kullanıcılara kesinlikle tavsiye edilmiyor.

KARARLI ANDROİD 16 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Android 16'nın beta süreci, 23 Ocak 2025'te Beta 1 ile başlamış, ardından 13 Şubat'ta Beta 2 ve en son Beta 3 ise 13 Mart'ta yayınlanmıştı. Bu istikrarlı ilerleme, Android 16'nın önümüzdeki aylarda tam sürüm olarak kullanıcılarla buluşacağının işaretlerini veriyor.