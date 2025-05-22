Xiaomi'den oyunculara özel Redmi K80 Ultra geliyor

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Teknoloji devi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Redmi K80 Ultra ile özellikle mobil oyuncuları ve güç kullanıcılarını hedefleyen iddialı bir model sunmaya hazırlanıyor.

Çin'in MIIT sertifikasından yeni geçen cihaz, en çok 7.500mAh kapasiteli devasa bataryası ve 100W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor.

REDMI K80 ULTRA REKOR SEVİYEDE BİR BATARYA KAPASİTESİ SUNUYOR

Batarya endişesini tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen Redmi K80 Ultra, resmi kayıtlara göre 7.500mAh tipik kapasiteli bir batarya ile geliyor.

Bu, bir amiral gemisi sınıfı akıllı telefon için rekor bir değer ve 100W hızlı şarj ile eşleştirildiğinde telefonun günü rahatça çıkarmasını ve hızla şarj olmasını sağlıyor.

YENİ MODEL OYUN ODAKLI OLACAK

Telefonun kalbinde, yüksek verimli oyun performansı, termal kontrol ve sürdürülebilir güç için tasarlanan MediaTek Dimensity 9400+ yonga seti bulunuyor.

Sızdırılan diğer özellikler arasında 6,83 inç LTPS OLED 1.5K ekran, 50MP ana sensörlü üçlü kamera kurulumu ve ısı yönetimi için güçlendirilmiş soğutma sistemine sahip premium bir orta çerçeve tasarımı yer alıyor.

Redmi K80 Ultra, oyun oynayan, çoklu görevler yürüten veya gün boyu kesintisiz kullanım isteyen kullanıcıları hedefliyor ve OnePlus Ace 5 Ultra gibi güç odaklı Android telefonlarıyla rekabet ediyor.

Ancak segmentindeki en büyük bataryası ve Xiaomi'nin agresif fiyatlandırma geçmişi göz önüne alındığında, K80 Ultra özellikle dayanıklılık konusunda rakiplerini geride bırakabilir.