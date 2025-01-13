Xiaomi'den üst düzey tablet geliyor: İşte özellikleri

Xiaomi, Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatılmış yeni bir amiral gemisi tablet üzerinde çalışmalar yürütüyor.
Bu tablet, Android tablet pazarında performans çıtasını yükseltecek gibi görünüyor.
SNAPDRAGON 8 ELİTE İŞLEMCİ
Xiaomi'nin yeni tableti, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite'i kullanacak. Bu, Android tablet pazarında bir ilk olacak.
Snapdragon 8 Elite işlemcinin yanı sıra, tabletin şu özelliklere sahip olması bekleniyor:
Yüksek çözünürlüklü AMOLED veya LTPO ekran
8 GB, 12 GB veya 16 GB RAM seçenekleri
10.000 mAh'den büyük batarya
Hızlı şarj desteği
Android tabanlı MIUI for Pad arayüzü
XİAOMİ'NİN TABLET STRATEJİSİ
Xiaomi, Pad 6 serisiyle tablet pazarında başarılı bir performans sergilemişti.
Snapdragon 8 Elite işlemcili yeni tabletiyle Xiaomi, iPad Pro ve Samsung Galaxy Tab Ultra gibi rakiplerle rekabet etmeyi hedefliyor.
Xiaomi'nin yeni tabletinin, 2025 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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