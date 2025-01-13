Xiaomi'den üst düzey tablet geliyor: İşte özellikleri

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Xiaomi, Snapdragon 8 Elite işlemciyle donatılmış yeni bir amiral gemisi tablet üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Bu tablet, Android tablet pazarında performans çıtasını yükseltecek gibi görünüyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE İŞLEMCİ

Xiaomi'nin yeni tableti, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite'i kullanacak. Bu, Android tablet pazarında bir ilk olacak.

Snapdragon 8 Elite işlemcinin yanı sıra, tabletin şu özelliklere sahip olması bekleniyor:

Yüksek çözünürlüklü AMOLED veya LTPO ekran

8 GB, 12 GB veya 16 GB RAM seçenekleri

10.000 mAh'den büyük batarya

Hızlı şarj desteği

Android tabanlı MIUI for Pad arayüzü

XİAOMİ'NİN TABLET STRATEJİSİ

Xiaomi, Pad 6 serisiyle tablet pazarında başarılı bir performans sergilemişti.

Snapdragon 8 Elite işlemcili yeni tabletiyle Xiaomi, iPad Pro ve Samsung Galaxy Tab Ultra gibi rakiplerle rekabet etmeyi hedefliyor.

Xiaomi'nin yeni tabletinin, 2025 yılının ikinci yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.