Xiaomi'den uygun fiyatlı telefon hamlesi: Gelecek ay tanıtılacak

Haber Merkezi

Xiaomi'nin alt markası Redmi, akıllı telefon dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

"Gerçekten uygun fiyatlı" bir telefonla piyasaya çıkacak olan Redmi, tüketicilere yüksek performansı uygun bir fiyata sunmayı amaçlıyor.

Bu hamle, akıllı telefon piyasasında yeni bir rekabet ortamı yaratacak ve tüketicilere daha fazla seçenek sunacak.

UYGUN FİYAT TARTIŞMALARI ALEVLENDİ

Huawei'nin son katlanabilir modeli Pura X'in yüksek fiyatı, "uygun fiyatlı" kavramını tartışmaya açtı. Redmi Ürün Direktörü Wang Teng, bu durumu fırsat bilerek sosyal medyada bir anket başlattı ve tüketicilere gerçek bir bütçe dostu akıllı telefonun ne kadar olması gerektiğini sordu.

Anket sonuçları, tüketicilerin 1.999 ila 2.999 yuan (yaklaşık 276 ila 414 dolar) aralığında bir fiyat beklediğini gösterdi.

Wang Teng, tüketicilere yeni telefon alımlarını ertelemelerini söyleyerek, "gerçek insanlar için" bir telefonun yolda olduğunu müjdeledi.

Bu telefonun, Redmi Turbo 4 Pro (Çin dışında POCO F7 Pro olarak satışa sunulacak) olduğu ve nisan ayında piyasaya sürüleceği açıklandı.

Telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8s Elite (SM8735) çipi, 1,5K LTPS ekran ve yüksek pil kapasitesi gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

POCO F7 PRO FİYATI

Redmi Turbo 4 Pro'nun, 1.800 yuan (yaklaşık 249 dolar) civarında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.