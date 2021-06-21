Xiaomi'den yeni teknoloji: Ses dalgalarıyla şarj

Xiaomi, akıllı telefonları şarj etmek için kullanılması planlanan bir ses sisteminin patentini aldı.

Şarj teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte önce süper hızlı şarj adaptörleri, ardından da kablosuz şarjlar karşımıza çıkmaya başladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi ise, şarj konusunda çıtayı bir üst seviyeye çıkarmak için yeni bir adım attı.

SES DALGALARIYLA ŞARJ

Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin (CNIPA) internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre Xiaomi, ses dalgalarıyla telefonları şarj etmek için yeni bir patent aldı.

Paylaşılan bilgilere göre, bu teknolojide yer alacak şarj istasyonu, akıllı telefonun alıcısı tarafından yakalanabilen özel bir akustik titreşim üretecini içerecek. Bu ses dalgaları daha sonra pili şarj etmek için elektrik akımına dönüştürülecek.

Oldukça ilginç bir teknoloji olarak karşımıza çıkan söz konusu patente göre, şarj istasyonunun çevresinden enerji elde etmek için, güneş panelleri gibi çeşitli dönüştürücüler de kullanılabilecek.

Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı yeni teknoloji, şimdilik yalnızca bir patentten ibaret. Bu nedenle, ses dalgalarıyla telefonları şar edebilmek için epeyce beklememiz gerekebilir.