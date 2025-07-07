Xiaomi'nin akıllı gözlüğü satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

Teknoloji devi Xiaomi, giyilebilir teknoloji ürün yelpazesine yeni bir üye ekleyerek "Smart Audio Glasses" adını verdiği yeni akıllı gözlüğünü dünya genelinde satışa çıkardı.

Bu yeni model, karmaşık özellikler yerine temel ses ve çağrı işlevlerine odaklanarak, bir Bluetooth kulaklığın sunduğu pratikliği gözlük formunda sunmayı hedefliyor.

GÜNLÜK KULLANIMA ODAKLANDI

Xiaomi'nin yeni akıllı gözlüğü, sadece 40 gram ağırlığındaki hafif yapısıyla gün boyu konforlu bir kullanım vadediyor.

Esnek burun pedi ve kavisli şakak tasarımıyla ergonomiyi ön planda tutan cihaz, aynı zamanda IP54 sertifikası sayesinde ter, sıçrama ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.

AÇIK KULAK SES DENEYİMİ VE UZUN PİL ÖMRÜ

Smart Audio Glasses, "açık kulak" ses teknolojisi kullanarak kullanıcının çevresiyle olan bağını koparmadan ses dinlemesine veya çağrı yapmasına olanak tanıyor.

Çift ses sızıntı koruması, sesin sadece kullanıcı tarafından duyulmasını sağlarken, dokunmatik kontroller ve gözlük çıkarıldığında müziği otomatik durdurma gibi akıllı özellikler de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Etkileyici pil ömrüyle de dikkat çeken cihaz, tek şarjla 10 saate kadar kullanım ve 11 güne kadar bekleme süresi sunuyor. Şarj işlemi ise pratik bir manyetik kablo ile gerçekleştiriliyor.

FİYAT

Xiaomi, yeni akıllı gözlüğünü 90 dolarlık oldukça rekabetçi bir fiyat etiketiyle piyasaya sürdü.