X'in yapay zekası Grok, kendi uygulamasına kavuştu

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Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, artık iPhone ve iPad kullanıcıları için özel bir uygulama olarak App Store'da yerini aldı.

Daha önce sadece X uygulamasında kullanılabilen Grok, böylece ChatGPT ve Claude gibi rakipleriyle daha etkili bir şekilde rekabet edebilecek.

iOS UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ

iOS için Grok uygulaması, Kontrol Merkezi, Siri ve Kısayollar ile entegre çalışıyor. Ayrıca, Kilit Ekranı için bir widget da sunuyor.

GROK 2

Grok uygulaması, yapay zeka modelinin en son sürümü olan Grok 2 tarafından destekleniyor. Grok 2, daha sezgisel ve çok yönlü bir deneyim sunuyor.

Grok, 2023 yılında piyasaya sürüldüğünde diğer sohbet robotlarının gerisinde kalmıştı.

Ancak, xAI tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Grok, özellikle görüntü oluşturma konusunda önemli gelişmeler kaydetti.