X'teki siber saldırının perde arkası: Elon Musk ve Trump iş birliği

Haber Merkezi

Elon Musk, 10 Mart 2025 Pazartesi günü, hem iş hem de kişisel servet anlamında zorlu bir sınavdan geçti. Sahibi olduğu sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), gün boyunca aralıklı kesintilerle sarsılırken, Musk bu durumu “büyük bir siber saldırı” olarak nitelendirdi.

Aynı gün, Tesla hisselerinde yaşanan yüzde 14’lük sert düşüş, Musk’ın net servetinden yaklaşık 15 milyar dolar silinmesine neden oldu.

X PLATFORMU SİBER SALDIRI ALTINDA: KESİNTİLERİN PERDE ARKASI

Musk, dün akşam saatlerinde X üzerinden yaptığı açıklamada, platformun “büyük bir siber saldırı” ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

“Her gün saldırıya uğruyoruz, ama bu sefer çok fazla kaynak kullanılarak yapıldı. Ya büyük, koordineli bir grup ya da bir ülke bu işin içinde.” diyerek olayın ciddiyetine dikkat çekti.

Bu kesinti örüntüsü, diğer yaygın teknik arızalardan farklıydı. Şikayetlerdeki ani yükselişler ve düşüşler, Musk’ın X’e yönelik büyük siber saldırı iddiasını destekler nitelikteydi.

Saldırının arkasında kimin olduğu henüz netleşmese de Musk’ın Trump yönetimine yakınlığı ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) liderliği, X’in hem ABD içindeki muhalifler hem de dış güçler tarafından hedef alınabileceği spekülasyonlarını artırdı.

TESLA HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ: 15 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

X’teki kaosun yanı sıra, Musk’ın finansal dünyasında da alarm zilleri çaldı. Tesla hisseleri, pazartesi günü yüzde 14’ten fazla değer kaybederek hisse başına 37 dolar düşüşle kapandı.

Yaklaşık 410,8 milyon Tesla hissesine sahip olan Musk için bu, net servetinde 15 milyar dolarlık kayıp anlamına geliyor.

Hafta sonu 342 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen serveti, bu düşüşle 327 milyar dolar civarına geriledi. Tesla’nın piyasa değeri de bu çöküşle birlikte 900 milyar doların altına indi.

Analistler, bu düşüşün birden fazla nedene dayandığını belirtiyor. Musk’ın Trump ile olan ilişkileri ve DOGE’deki rolü, Tesla’nın marka imajına zarar verirken, Avrupa ve Çin’deki satışlardaki gerileme de yatırımcı güvenini sarstı.

Ayrıca, X’e yönelik siber saldırının Tesla’yı dolaylı yoldan etkilediği düşünülüyor; zira Musk’ın çok yönlü iş yükü, Tesla’ya yeterince odaklanamadığına dair endişeleri artırıyor.

Tesla hisselerinde dramatik düşüş, Musk’ın servetinin büyük ölçüde Tesla’ya bağlı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

MUSK’IN SİYASİ POZİSYONU VE HEDEF HALİNE GELMESİ

Elon Musk, Trump’ın ikinci döneminde Beyaz Saray’da önemli bir figür haline geldi. Resmi bir seçilmiş pozisyonda olmamasına rağmen, DOGE’nin lideri olarak federal harcamaları azaltma ve binlerce hükümet çalışanını işten çıkarma gibi radikal adımlar attı.

Bu politik hamleler, hem Demokratlar hem de bazı Cumhuriyetçiler tarafından eleştirildi. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaşadığı sözlü tartışma, Musk’ın siyasi sahnedeki gerilimi artırdığını gösterdi.

X’in siber saldırılara maruz kalması, bu siyasi duruşun bir sonucu olarak yorumlanıyor. Elon Musk’ın Trump ile ilişkileri, hem X’i hem de Tesla’yı hedef tahtasına oturtmuş olabilir.

X VE TESLA’YI NELER BEKLİYOR

X’teki kesintiler, platformun güvenilirliğini sorgulatırken, Musk ve ekibi saldırının kaynağını tespit etmeye çalışıyor.

Musk’ın “Takipteyiz” ifadesi, sorunun çözümü için yoğun bir çaba harcandığını işaret ediyor. Ancak bu tür bir saldırının tekrarlanma ihtimali, X’e yönelik büyük siber saldırı tehdidini gündemde tutuyor.

Öte yandan, Tesla’nın hisse fiyatlarındaki bu sert düşüş, şirketin toparlanma kapasitesini test edecek. Musk’ın robotaksi projesi ve yeni modeller gibi yeniliklerle bu kaybı telafi etmeye çalışması bekleniyor.

MUSK İÇİN ZORLU BİR SINAV

Elon Musk için 10 Mart 2025, hem teknolojik hem de finansal açıdan zor bir gün olarak tarihe geçti. X’e yönelik büyük siber saldırı, Tesla hisselerinde dramatik düşüş, Elon Musk’ın Trump ile ilişkileri, 15 milyar dolarlık kayıp ve Musk’ın servetindeki erime, bu hikayenin ana unsurları oldu.

Musk, bu krizleri aşmak için hem X’in güvenliğini sağlamlaştırmalı hem de Tesla’yı yeniden yükselişe geçirecek adımlar atmalı.

Teknoloji dünyasının gözü, Musk’ın bu çalkantılı dönemi nasıl yöneteceğinde. Sizce Musk bu zor günleri geride bırakabilecek mi?