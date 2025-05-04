Yabancı E-ticaret sitelerinde bilgi paylaşırken dikkatli olunmalı

AA & Ensonhaber

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, pandemi sonrası hız kazanan dijital alışveriş alışkanlıklarının artık kalıcı hale geldiğini belirterek, özellikle e-ticaret sitelerinde güvenliğin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Kılıç, yurtiçinde faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinden alışveriş yaparken Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "güven damgası"nın varlığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tüketiciler alışveriş yaptıkları sitenin adresini dikkatlice incelemeli, adreste yazım hatası, sahte uzantı gibi şüpheli unsurlar olup olmadığını mutlaka gözden geçirmelidir" dedi.

YURT DIŞI SİTELERDE MUHATAP SORUNU

Özellikle yurt dışı merkezli alışveriş sitelerine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Kılıç, "Bu tür sitelerde yapılan işlemlerde kişisel verileriniz ve banka bilgileriniz kaydediliyor. Üstelik Türkiye'de yasal bir temsilcileri bulunmadığı için sorun yaşandığında muhatap bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Kılıç, ayrıca tüketicilerin çoğu zaman kullanıcı sözleşmelerini okumadan alışveriş yaptığını, bu nedenle kişisel verilerin hangi amaçla ve kimlerle paylaşıldığını bilmeden risk aldıklarını söyledi:

"Ucuz gibi görünen fiyatlar tüketiciyi cezbediyor olabilir ama işin sonunda kar etmek isterken ciddi maddi kayıplarla karşılaşmak mümkün"

"ÇİN MERKEZLİ SİTELERDE EKSTRA DİKKAT GEREKLİ"

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Altınsaat de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, internet üzerindeki her işlemin dijital iz bıraktığını ve bu nedenle veri güvenliğine özel önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Altınsaat, özellikle Çin menşeli e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde tüketicilerin dikkatli olmasını isteyerek, “Bu tür platformların Türkiye’de yasal bir muhatabı bulunmadığı için oluşan zararların telafi edilmesi neredeyse imkânsız. Alışveriş yapmadan önce platformun güvenilirliğini ve tüketici haklarını gözetip gözetmediğini mutlaka araştırmak gerekiyor” dedi.