Yahoo, Chrome'u satın almak için çalışmalar yürütüyor

Haber Merkezi

İnternet devi Google'ın arama pazarındaki tekel konumu nedeniyle ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaşadığı hukuki süreç devam ederken, ortaya çıkan yeni bir gelişme teknoloji dünyasını hareketlendirdi.

İnternetin eski devlerinden Yahoo, Google'ın Chrome tarayıcısını satmak zorunda kalması halinde, bu tarayıcıya talip olabileceğini ima etti.

Bu durum, Google'ın devasa arama tekelini nasıl dizginleyeceğine dair Adalet Bakanlığı'nın çözüm arayışları sırasında ortaya çıktı.

Yahoo'nun bu hamlesi, teknoloji dünyasını derinden sarsabilecek bu hukuki mücadeleye yeni ve ilginç bir boyut katıyor.

Üstelik Yahoo, sadece durumu izlemekle kalmamış; geçen yazdan beri kendi tarayıcı prototipleri üzerinde sessizce çalıştıklarını da açıkladı.

CHROME NEDEN SATILABİLİR

Eğer süreci takip etmediyseniz, Google tekelcilik konusunda önemli bir davayı kaybetti ve mahkeme şirketin arama pazarında tekel olduğuna ve adil rekabet etmediğine karar verdi.

Şimdi Adalet Bakanlığı, bu tekel durumunu düzeltmek için çeşitli çözümler öneriyor ve bunların en önemlilerinden biri de Google'ın Chrome tarayıcısını satmasını sağlamak.

Bunun nedeni, Chrome'un tarayıcı pazarındaki ezici hakimiyeti. Küresel kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi Chrome kullanırken, en yakın rakipleri Apple'ın Safari'si ve Microsoft'un Edge'i oldukça geride kalıyor.

DOJ, Chrome'un Google'ın kullanıcıları kendi arama motoruna kilitlemesinin temel bir yolu olduğunu savunuyor.

YAHOO VE DİĞER TALİPLER

Ancak Chrome için fırsat kollayan tek şirket Yahoo değil. OpenAI ve Perplexity gibi yapay zeka şirketleri de, Chrome satışa çıkarsa ilgileneceklerini belirttiler.

OpenAI "yapay zeka öncelikli bir tarayıcı" vizyonundan bahsederken, Perplexity ise Google'ın satmaya zorlanmaması gerektiğini savunsa da istekli görünüyor.

Hatta DuckDuckGo CEO'su, Chrome'un potansiyel değerinin 50 milyar dolar olabileceğini tahmin ederek tartışmaya katıldı.