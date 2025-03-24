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AA & Ensonhaber

ROKETSAN’ın açıklamasına göre, geçtiğimiz yıl ilk atışlı test faaliyeti gerçekleştirilen LEVENT yakın hava savunma sistemi, Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki TCG Beykoz gemisine entegre edilerek ilk kez bir deniz platformundan başarıyla ateşlendi.

ÇELİK KUBBE'NİN PARÇASI

Bu kritik test ile Mavi Vatan’ın savunmasında önemli bir güç çarpanı olacak LEVENT, yeteneklerini bir kez daha kanıtladı. Yakın hava savunmasında etkin imha kapasitesi sunan sistem, Türkiye’nin entegre katmanlı hava savunma şemsiyesi olarak geliştirilen Çelik Kubbe projesinde de kritik bir rol üstlenecek. Aynı zamanda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın su üstü platformlarının korunmasına yönelik önemli bir savunma kalkanı oluşturacak.

"LEVENT'LERİMİZDEN MİRAS"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, test atışının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: