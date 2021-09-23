Yangınlar nedeniyle karbondioksit emisyonlarında artış

Şiddetli orman yangınları, dünya çapında karbondioksit salınımının temmuz ve ağustosta rekor seviyeye çıkmasına neden oldu.

Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş eriyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) verilerine göre 2020 yılı, 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.

ORMAN YANGINLARI KARBON EMİSYONUNU ARTIRDI

2021 yılı ise tüm dünyanın orman yangınlarıyla boğuştuğu bir yıl oldu. Türkiye dahil pek çok Akdeniz ülkesiyle, ABD ve Rusya'da etkili olan şiddetli orman yangınları, dünya çapında karbondioksit salınımını temmuz ve ağustos aylarında rekor seviyelere çıkardı.

AB'ye bağlı Copernicus Atmosfer Gözetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, temmuz ve ağustos aylarında kuzey yarımkürede çıkan şiddetli orman yangınlarının, ölçümlerin başladığı 2003 yılından bu yana kaydedilen en yüksek karbondioksit emisyonuna yol açtığı kaydedildi.



Merkez, yangınların alışılmadık yoğunlukta olduğuna ve alışılandan daha uzun sürdüğüne işaret ederek, dünya çapında yol açtığı emisyon miktarının temmuz ayında 1258,8 megaton, ağustos ayında da 1348,6 megaton olarak tahmin edildiğini bildirdi.

EN ÇOK EMİSYON ABD VE RUSYA'DA

Dünya çapında yangınların temmuz ve ağustos aylarında yol açtığı emisyonun yarısından fazlası, ABD ve Rusya'nın Sibirya bölgesindeki yangınlardan kaynaklandı.

Rusya'nın; Yakutistan bölgesi ile Çukotka Özerk Okrugu başta olmak üzere, tek başına 970 megaton emisyona yol açtığı kaydedildi.



Şiddetli orman yangınları, bu bölgelerin yanı sıra Türkiye, Yunanistan, İspanya, Fransa ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde de can kaybı ve hasara yol açmıştı.