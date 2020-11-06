Yapay zeka, 97 milyon yeni iş fırsatı sunacak

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, 2025 yılına kadar yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olurken, 97 milyon yeni iş yaratılacak.

Son zamanlarda hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka teknolojileri, hemen hemen her alanda kullanılmaya başlandı.

Ancak bu teknolojinin, gelecekte meslekleri yok edeceğine dair birçok söylenti ortaya atılıyor.

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, yapay zeka bağlantılı olarak 26 ülkede 85 milyon iş yok olacak. Buna karşın yapay zekanın 97 milyon yeni iş yaratması bekleniyor.

YÜKSELECEK MESLEK GRUPLARI

2025 yılına kadar yükselecek meslek grupları sıralamasında zirvede veri analistleri bulunuyor. Veri analistlerini, sırasıyla yapay zeka ve makine öğrenmesi uzmanları, büyük veri uzmanları, dijital pazarlama ve strateji uzmanları, süreç otomasyon uzmanları, iş geliştirme profesyonelleri, dijital dönüşüm uzmanları, bilgi güvenlik uzmanları, yazılım ve uygulama geliştiriciler ve nesnelerin interneti uzmanları takip ediyor.

TEHLİKE ALTINDA OLAN MESLEKLER

2025 yılına kadar iş sayısında düşüş olacak ilk 10 meslek grubunda; veri girişi görevlileri, idari ve yürütme sekreterleri, defter tutma görevlileri, muhasebeciler ve denetçiler, fabrika işçileri, ticari hizmetler, müşteri bilgilendirme ve müşteri hizmetleri çalışanları, genel ve operasyon müdürleri, mekanik ve makine tamircileri, malzeme kaydı ve stok tutma memurları bulunuyor.

Yapay zekanın, daha çok veri girişi ve fabrika işçiliği gibi tekrar eden ve tehlikeli işlerin yerini alacağı tahmin edilirken, insanların daha değerli işlere odaklanmasını sağlayarak iş yapış biçimlerini de değiştireceği belirtiliyor.

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